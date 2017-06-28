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whatsapp'a beklenen özellik geliyor

WHATSAPP'A BEKLENEN ÖZELLİK GELİYOR

WhatsApp kullanıcılarının yıllardır beklediği bir özellik sonunda uygulamaya ekleniyor. Kullanıcılar artık istedikleri her tür dosyayı uygulama üzerinden gönderebilecekler.

Tarih : 28 Haziran 2017, 10:43
Puan Ver : Whatsapp'a Beklenen Özellik Geliyor(8/10)8


WhatsApp kullanıcılarının yıllardır beklediği bir özellik sonunda uygulamaya ekleniyor. Kullanıcılar artık istedikleri her tür dosyayı uygulama üzerinden gönderebilecekler.



Facebook söz konusu Instagram veya Facebook Messenger olduğunda yeni özellikler ekleme konusunda oldukça hızlı davranıyor. Ancak söz konusu WhatsApp olduğunda Facebook'un çok daha hızlı davrandığını söylemek mümkün değil. Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ın kullanıcı bazı yeni özellikleri yıllardır bekliyor.



Ancak Facebook en azından bu özelliklerinden birini sonunda popüler uygulamaya eklemeye hazır. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ta sadece belli başlı dosyalar gönderilebiliyor. PDF, metin dosyası veya slide gibi birkaç dosya türü dışında dosya göndermeniz mümkün değil. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Çünkü Facebook popüler uygulaması için yeni bir özellik test etmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yıllardır istenen bu özellik, kişilere veya gruplara istediğiniz dosyayı göndermenizi mümkün hale getirecek.



Dosya türlerinde sınırlama tamamen kaldırılıyor olsa da tahmin edildiği gibi boyut konusundaki sınırlama devam ediyor. Göndereceğiniz dosyanın boyutu iOS'ta 125 MB, Android'de 100 MB ve Web'de 60 MB olabilir.



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