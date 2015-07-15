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whatsapp'a beğen düğmesi geliyor!

WHATSAPP'A BEĞEN DÜĞMESİ GELİYOR!

WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan yeni işlevler, Facebook'un çok ciddi izlerini taşıyor!

Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:15
Puan Ver : Whatsapp'a Beğen Düğmesi Geliyor!(5/10)2


WhatsApp'ın "beğen" ve "okunmadı olarak işaretle" işlevlerini iOS'taki beta uygulamasında test ettiği ortaya çıktı.



WhatsApp'ın beta sürümünü iOS'ta deneyenler, kendileriyle paylaşılan fotoğrafları "beğenebiliyorlar". Bunun yanında yeni beta sürümü, sohbetleri "okunmamış" olarak işaretlemenize izin veriyor. Bu işlevin karşı tarafa gönderilen okundu bilgisini, bir başka deyişle "mavi onay işaretini" nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor.



Bunlara ek olarak iOS kullanıcıları, Ayarlar'daki Profil seçeneği altından Facebook verilerini WhatsApp'a aktarabiliyorlar. Bu işlevi kullanarak örneğin profil fotoğrafını WhatsApp'a aktarmak mümkün oluyor.



Bir başka dedikoduya göre ise WhatsApp, kullanım şartlarındaki bir değişiklikle Facebook'un önemli bir parçası haline gelebilir. Facebook'un yönetimindeki WhatsApp'ın bu birliktelik sonucunda hangi değişiklikleri yapacağını biz de merak ediyoruz. Sizce test aşamasındaki bu işlevler, WhatsApp'ın final sürümüne yansımalı mı?








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