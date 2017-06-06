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whatsapp'a 3 yeni özellik geldi

WHATSAPP'A 3 YENİ ÖZELLİK GELDİ

WhatsApp'ın iOS platformu için yayınlanan yeni güncellemesiyle birlikte, kullanıcılara 3 yeni özellik daha sunuldu. Peki bu 3 yeni özellik kullanıcılara neler sunacak?

Tarih : 06 Haziran 2017, 13:55
Puan Ver : Whatsapp'a 3 Yeni Özellik Geldi(10/10)12


WhatsApp'ın iOS işletim sistemine sahip cihazlar için yayınlanan ve yaklaşık 99 MB olan 2.17.30 sürüm güncellemesi kullanıcılara üç farklı yeni özellik sunuyor.



Yeni güncellemeyle gelen ilk özellik medyalara renkli filtreler eklemek. Yeni bir fotoğraf çekin veya var olan fotoğraf, video veya GIF'lerden birini seçip ekranı parmağınızla yukarı kaydırarak 6 farklı filtreden birini bu içeriklere uygulayabileceksiniz.



Bazen art arda gelen fotoğraflar can sıkıcı olabiliyor ve bazıları gözden kaçabiliyor. İkinci yenilikle kullanıcılara çok daha düzenli ve kolay bir görünüm sunuluyor. Aynı kişiden arka arkaya birkaç fotoğraf aldığınızda artık bunlar bir albüm olarak gruplanacak.



Üçüncü ve belkide en işlevsel olan yeni cevaplama kısayolu. WhatsApp kullanıcıları, bundan sonra cevaplamak istediği mesajı sağa doğru kaydırarak hızlı bir şekilde cevaplayabilecek.



 



kaynak:milliyet








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