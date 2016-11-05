

WhatsApp'ta geçtiğimiz gün yaşanan sıkıntılar yeniden baş gösterdi. Saat 10.00 itibarıyla Türkiye'de yine milyonlarca kullanıcı WhatsApp'a erişmekte sıkıntı yaşıyor. Genel olarak mobil veri yoluyla bağlantı sağlanabilirken, Wi-Fi üzerinden WhatsApp'ın bağlantı kuramadığı göze çarpıyor.







Aynı zamanda WhatsApp Web'de de sıkıntı yaşanıyor. Bilgisayar üzerinden WhatsApp kullanmak isteyenler, sürekli olarak 'yeniden bağlanılıyor' uyarısıyla karşılaşıyor fakat bir türlü sağlıklı bağlantı kurulamıyor.







Geçtiğimiz gün saat 02.44 itibarıyla Türkiye'den WhatsApp, Facebook, Twitter ve YouTube'a erişim durmuştu. Öğlen saatlerinde Vodafone ve Turkcell kullanıcılarının sorunları düzelirken, Türk Telekom kullananlar akşam saatlerine kadar bu platformlara erişememişti.







Dün başlayan bu sorunun henüz düzelmediği, hala ara ara kopmalar yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca Türkiye genelinde yaşanan internetteki yavaşlama sıkıntısı da devam ediyor.