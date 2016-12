Son zamanların en fazla kullanılan uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın masaüstü versiyonu olan Whatsapp Web'İn nasıl kullanıldığını ayrıntılı olarak buradan öğrenebilirsiniz.







WhatsApp Web nasıl kullanılır? Mobil cihazların kullanımının artış göstermesi ile çıkan uygulamalar da kullanıcılara sunuluyor. Bunlardan en önemli ve en çok kullanılanlar arasında anlık mesajlaşma platformu Whatsapp bulunuyor. Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp uygulamasının bilgisayarlarda kullanımı için geliştirilen WhatsApp Web'in nasıl kullanıldığını ve detaylı bilgilerini haberimizde sizlere paylaşıyoruz. İşte ayrıntılı açıklamalar.







WhatsAppAndroid indir (Ayrıca Samsung için uygundur) linkine tıklayarak Android akıllı telefonunuza WhatsApp yükleyebilirsiniz. WhatsApp iPhone indir linkine tıklayarak iOS işletim sistemine cihaz cihazlarınıza uygulamayı yükleyebilirsiniz.







Uygulamayı yükledikten sonra telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Telefon numaranızı girdikten sonra bir doğrulama kodu tarafınıza gönderilecek bu kodu girdikten sonra arkadaşlarınız ile sınırsız bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.Akıllı mobil cep telefonlarda bulunması gereken uygulamaların başında gelen WhatsApp'ı, WhatsApp indir adresinden ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.







WhatsApp, artık ek bir uygulamaya gerek kalmadan bilgisayardan kullanılabilir hale geldi Bunun için yapmanız gereken http://web.whatsapp.com adresine girmek. Sistem tamamen tarayıcı üzerinden çalışıyor. Bu yüzden telefonumuzdan yönetmeye devam ettiğimiz WhatsApp'ı bilgisayarımızın ekranına yansıtabliyoruz. Yani telefonumuzda da WhatsApp'ı aktif olarak kullanıyor olmamız gerekiyor.







Bunun güzel tarafı, vaktinin çoğunu bilgisayarda geçirenler, telefonlarına bağımlı kalmadan mesajlaşabilecekler. Aynı zamanda telefon klavyesine göre daha hızlı yazılabilen bilgisayar klavyesinden yazma rahatlığına kavuşacaklar.







WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.







Sorunsuz bir şekilde çalıştığı cihazlara bakacak olursak, Android, Windows Phone, BlackBerry ve Nokia'nın S60 tabanlı versiyonlarını sıralayabiliriz.







Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.



Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu> WhatsApp Web'e gidin



iPhone'da:Ayarlar> WhatsApp Web'e gidin.



BlackBerry'de: Sohbetler> Menu> WhatsApp Web'e gidin.



BlackBerry 10'da: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin> WhatsApp Web'e gidin.



Nokia S40'da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin> WhatsApp Web' e gidin.



Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.



Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.







NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.







WhatsApp'ı indirmek ve yüklemek için yapmanız gerekenler; Telefonunuza uygulamayı App Store'den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play'e girin) App Store'u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde Free yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin. Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz. WhatsApp, iPhone dışında blackberry, Nokia ve Android tabanlı telefonlarda kullanılabiliyor. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!







Whatsapp indirmek için hangi adımları takip etmeniz gerektiği konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için sizlere farklı yollar göstereceğiz. Yapmanız gereken doğru yeri indirmeniz ve tablet yada telefonlarınıza yanlış yazılımlar yüklemekten kendinizi korumanız olacaktır. Sizler için WhatsApp indirmek her zaman güvenir olacaktır eğer sayfamızı takip ederdi okursanız watsap güvenli şekilde sayfanıza indirmeyi başaracaksınız Mobil Whatsapp indirmek için yapmanız gereken tablet yedek pil sinirden bu linki tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirilmek olacaktır Programa onay vermeniz halinde indir yavaşlayacak küçük bir program olduğu için çok kısa sürede telefonunuza inecektir.Facebook kurmak için cep telefonu numaranız kullanıyor yani siz birine WhatsApp bilgilerinizi verdiniz de herhangi bir kullanıcı adı değil cep telefon veriyor olacaksınız.







WhatsApp'ın geliştirdiği bir diğer yenilik olan WhatsApp web ile bilgisayarınızdan internete girerek bu uygulamayı kullanmanız amaçlanmıştır. Bunun için yapmanız gereken işlem, telefonunuzdan WhatsApp'ı açarak sağ üst köşede bulunan ayarlar sekmesine girerek WhatsApp Web yazısının üzerine kıtlamak. Daha sonra bilgisayarınızdan https://web.whatsapp.com/ adresine girerek önünüze çıkan kodu teleonunuzdan taratmanız gerekiyor. Bunu da tamamlayınca artık WhatsApp uygulamasını hem bilgisayardan hemde telefondan kullanabiliyorsunuz.







Facebook Messenger ve WhatsApp Birlikte Çalışacak!







Ortaya atılan bu iddiaya göre, Alpha. WhatsApp sitesinden kullanıcılar Facebook hesapları ile WhatsApp'a bağlanacaklar. Kullanıcıların burada Facebook bildirimlerine ulaşma imkanı sağlanacağı gibi hem Facebook Messenger'ı hem de WhatsApp'ı bir arada kullanmaları mümkün kılınacak.







Şu anda bu linke tıkladığımızda hiç bir sonuç alamamamızın nedeni olarak ise henüz deneme aşamasında olduğu ve sadece projeye kayıtlı çalışanlar tarafından kullanıldığı söyleniyor.







WhatsApp'ı satın alan Facebook'un böyle bir yenilik sunması aslında oldukça mantıklı gözüküyor. Ancak baktığımız zaman söz konusu alpha.whatsapp linkinin, WhatsApp'ın web sürümü test edilirken kullanılan test sayfası olma ihtimalide yok değil.







WHATSAPP PARALI OLACAK MI?







WhatsApp'ın kullanıma sunduğu özelliği hali hazırda birçok uygulama sağlıyordu. Çoğunluğu ücretli olan bu uygulamaların WhatsApp'ın bu hamlesinin ardından sıkıntılı günler yaşaması bekleniyor.







WhatsApp'ın bu hamlesinin ardından uygulamanın uzun vadede ücretli modele geçebileceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda 19 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alınan uygulamanın böyle bir hamlesinin ardından ciddi bir kullanıcı kaybı yaşayabileceği düşünülüyor