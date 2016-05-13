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whatsapp web masaüstünde

WHATSAPP WEB MASAÜSTÜNDE

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı artık web üzerinden kullanmak istemiyorsanız masaüstü uygulamasını tercih edebilirsiniz.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 10:36
Puan Ver : Whatsapp Web Masaüstünde(10/10)11


Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı artık web  üzerinden kullanmak istemiyorsanız masaüstü uygulamasını tercih edebilirsiniz.



Kullanıcı sayısı bir milyarı geride bırakan WhatsApp uygulaması için en fazla istenen konu, bir masaüstü sürümüydü ancak sürekli mobile bağımlı kalma stratejisi nedeniyle Facebook bunu tercih etmedi. Bir süre önce akıllı telefon üzerinden çalışan web uygulaması faaliyete girmişti. Şimdi ise aynı mantığı taşıyan bir masaüstü uygulaması geliyor.



Windows ve OS X platformları için geliştirilen WhatsApp uygulaması, web tarayıcısına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve masaüstünden erişim sağlıyor. Gerekli barkodu telefonunuza okuttuktan sonra, tüm mesajlarınız senkronize ediliyor ve masaüstü uygulamasına aktarılıyor. Telefonunuzda WhatsApp uygulaması açık ve bağlı olduğu müddetçe, masaüstü uygulamasına erişebiliyorsunuz. Metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı gibi içerikleri gönderebildiğiniz uygulamada, sesli görüşme imkanı mevcut değil. Masaüstü WhatsApp uygulaması en az Windows 8 ve OS X 10.9 sürümleri ile uygun çalışıyor.



Bir Çin konsolu: FUZE








Etiketler: Whatsapp  Web  Masaüstünde    haber

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