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whatsapp uygulaması nihayet bilgisayarlara geldi

WHATSAPP UYGULAMASI NİHAYET BİLGİSAYARLARA GELDİ

Whatsapp'ın mobil uygulamasının ardından bilgisayarlar için özel bir uygulama da çok yakında kullanıcılara bu sabah sunuldu. Bilgisayar başında Whatsapp üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapmak ilerleyen haftalarda mümkün olacak.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:44
Puan Ver : Whatsapp Uygulaması Nihayet Bilgisayarlara Geldi(9/10)8


Whatsapp; Windows 8, Windows 10 ve Mac OS X 10.9 (Mavericks) ve üstü sürüm işletim sistemleri için kendi uygulamasını bu sabah yayınladı. Uygulama ile birlikte kullanıcıların ayrıca Whatsapp Web'i kullanmalarına gerek kalmazken, artık uygulamayı ücretsiz olarak indirerek de kullanıcılar bilgisayar başında çalışmalarını sürdürebilecek.



TARAYICI ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKTI



Whatsapp'ın uygulamasının bilgisayarlara gelmesiyle birlikte artık tarayıcı kullanma zorunluluğu da kalmadı; zira uygulama arkaplanda çalışacağından kullandığınız tarayıcıda bir sekmeyi Whatsapp için ayırmak gerekmeyecek.



WHATSAPP UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?



Uygulama şu an Windows 8'in altı Windows sürümlerinde çalışmıyor. Yeni sürüm Windows ve Mac OS kullananların QR kodunu taratmaları gerekiyor; tıpkı Whatsapp Web'de olduğu gibi. Böylece Whatsapp'a bağlandığınızda bildirimler de aynen diğer uygulamalarda olduğu gibi ekranın sağ alt bölümünde görülecek.








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