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whatsapp sonunda 1 milyar barajını da devirdi

WHATSAPP SONUNDA 1 MİLYAR BARAJINI DA DEVİRDİ

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp bugün itibariyle 1 milyar abone sayısını da geride bırakarak kendi rekorunu kırdı.

Tarih : 02 Şubat 2016, 09:29
Puan Ver : Whatsapp Sonunda 1 Milyar Barajını Da Devirdi(5/10)2


Facebook'un çatısı altına girdikten sonra her geçen gün gücüne güç katan Whatsapp, kullanıcı sayısını da hızla artırıyor. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gelinen son noktayı açıklarken; WhatsApp kullanıcı sayısının milyar barajını aştığını kaydetti.Zuckerberg, Whatsapp'ın başarısını Facebook hesabından böyle duyurdu



Yıllar önce Facebook da 1 milyar barajını geride bırakmıştı. Bugün ise 1 milyar 600 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

Böylece Facebook'tan sonra, WhatsApp milyar barajını geçen bir diğer uygulama olmayı başardı.








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