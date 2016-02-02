Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp bugün itibariyle 1 milyar abone sayısını da geride bırakarak kendi rekorunu kırdı.



Facebook'un çatısı altına girdikten sonra her geçen gün gücüne güç katan Whatsapp, kullanıcı sayısını da hızla artırıyor. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gelinen son noktayı açıklarken; WhatsApp kullanıcı sayısının milyar barajını aştığını kaydetti.Zuckerberg, Whatsapp'ın başarısını Facebook hesabından böyle duyurdu







Yıllar önce Facebook da 1 milyar barajını geride bırakmıştı. Bugün ise 1 milyar 600 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.



Böylece Facebook'tan sonra, WhatsApp milyar barajını geçen bir diğer uygulama olmayı başardı.