yazışmaların şifrelenmesi nedeniyle hükümet tarafından takip edilmediğini değinen uzmanlar, şifrelenmiş mesaj gönderiminin iptal edilmediği takdirde, aralarında başta WhatsApp olmak üzere bir çok çevrimiçi mesajlaşma ağını yasaklanacağını belirtiyor.



Yasaları çiğneyecek işlerde Facebook Messenger, iMessage ve Whatsapp gibi uygulamaların kullanılması ve kullanıcıların yaptıkları görüşmeleri takip edilememesi nedeniyle İngiliz hükümeti çevrimiçi mesajlarını yasaklamaya hazırlandığı belirtiliyor.







Bu uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların şifrelenmesi nedeniyle hükümet tarafından takip edilmediğini değinen uzmanlar, şifrelenmiş mesaj gönderiminin iptal edilmediği takdirde, aralarında başta WhatsApp olmak üzere bir çok çevrimiçi mesajlaşma ağını yasaklanacağını belirtiyor.