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whatsapp, messenger ve imessage yasaklanıyor!

WHATSAPP, MESSENGER VE İMESSAGE YASAKLANIYOR!

Dünyanın en popüler mobil mesajlaşma uygulamalarına yasak geliyor.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:24
Puan Ver : Whatsapp, Messenger Ve İmessage Yasaklanıyor!(9/10)6


Dünyanın en popüler mobil mesajlaşma uygulamalarına yasak geliyor.



SMS'in popülerliğini kaybettiği ve kullanımı hızla yaygınlaşan popüler mesajlaşma uygulamalarına yenildiği bu dönemlerde, ülkelerden yasak kararlarının gelmesi kullanıcıların tepkisini çekiyor.



İngiltere hükümeti mobil mesajlaşma uygulamalarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Çok sayıda uygulamayı kapsayacak bu yasak çok tepki çekecek gibi görünüyor. SMS'in popülerliğini kaybettiği ve kullanımı hızla yaygınlaşan popüler mesajlaşma uygulamalarına yenildiği bu dönemlerde, İngiltere hükümetinden bir yasaklama paketi gelmesi planlanıyor.



Uyuşturucu ve daha birçok illegal işlerde kullanıldığı tespit edilen sosyal mesajlaşma uygulamaları; Whatsapp, Facebook Messenger, iMessageve Snapchat gibi uygulamalar İngiltere hükümeti tarafından yasaklanma durumuna getirildi. Söz konusu yasaklamanın nedeni olarak ise kullanıcıların bu uygulamalar ile yaptıkları görüşmelerin takip edilememesi gösteriliyor.



Bu uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların şifrelenmesi nedeniyle hükümet tarafından takip edilmediğini belirten İngiltere, şifrelenmiş mesaj gönderiminin iptal edilmediği takdirde, başta Facebook'un sahip olduğu Whatsappve Messenger ile yasaklama zincirinin başlayacağı belirtildi.








Etiketler: Whatsapp  Messenger  Ve  İmessage  Yasaklanıyor    haber

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