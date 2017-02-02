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Whatsapp Mesajlarınızı Mı Paylaşıyor?
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whatsapp mesajlarınızı mı paylaşıyor?

WHATSAPP MESAJLARINIZI MI PAYLAŞIYOR?

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'a şok bir dava açıldı. WhatsApp'ın, kullanıcıların verilerini usulsüz bir şekilde paylaşıldığı düşünülüyor.

Tarih : 02 Şubat 2017, 10:01
Puan Ver : Whatsapp Mesajlarınızı Mı Paylaşıyor?(5/10)4


Günümüzün popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, iddiaya göre kullanıcıların telefon numaralarını usulsüzce Facebook ile paylaştığından dolayı, Almanya Tüketici Koruma Birliği tarafından mahkemeye verildi.



Tüketici Koruma Birliği'ne göre WhatsApp'ın geçtiğimiz Ağustos ayında yeniden düzenlediği kullanıcı ve veri koruma maddeleri ile yasaları çiğnediği iddia edildi.



Bu düzenleme ile beraber WhatsApp, yasalara uygun olmayan bir şekilde, kullanıcıların bilgilerini  Facebook'a ilettiği ortaya çıktı.



Hatırlayacağınız üzere WhatsApp, geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıcıların numaralarının Facebook ile birleştireceğini kamuoyuna duyurmuştu.



Fakat Tüketi Koruma Birliği WhatsApp'ın, bu bilgilerin kullanıcıların Facebook hesabı olup olmadığına bakılmaksızın paylaştığı gerekçe göstererek, tüketicilerin haklarını savunmak için dev şirkete dava açtıklarını duyurdu.



shiftdelete.net'in haberine göre Koruma Birliği yaptığı açıklamada ise ''Her tüketicinin kendi kişisel verilerinin nasıl kullanılacağına kendisi karar verebilmelidir''  ifadelerine yer verdi.



Henüz yetkililerden bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yetkililer en kısa zamanda bu dava hakkında bir resmi açıklama yapacaktır.



 



kaynak:hürriyet








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