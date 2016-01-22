WHATSAPP MESAJLARINI FARK ETTİRMEDEN OKUYUN!
WhatsApp mesajlarını karşı tarafın bilgisi olmadan okumanın 3 yolunu açıklıyoruz!
Gönderdiğiniz WhatsApp mesajlarının karşı tarafta okunduğunu bilmek çok pratik bir işlev. Ancak bu pratiklik, bazen yanında küçük bir dezavantajla geliyor: Bazen okunan mesajlarınıza çabuk cevap vermek zorunda gibi hissedebiliyorsunuz. Ancak karşı taraf bilmeden mesajları okumanın bazı yolları var.
1. Uçak modun
Mesajları okumadan önce uçak modunu açın. Bu durumda karşınızdaki kişiye mesajı okuduğunuza dair bir mesaj gitmeyecek. Uçak modundan çıkmadan önce WhatsApp'ı kapatmaya dikkat edin.
2. WhatsApp widget'ını kullanın
Gelen mesajları giriş ekranınıza ekleyeceğiniz bir widget üzerinden de okuyabilirsiniz. Bu durumda karşıdaki kişiye okundu bildirimlerinin gitmediğini gördük.
3. Okundu onaylarını kapatın
Ayarlar > Hesap > Gizlilik altından okundu onaylarını kapatmanız mümkün. Ancak bunu yaptığınızda kendi mesajlarınızın okunup okunmadığını da öğrenemeyeceksiniz (grup mesajları dışında).
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