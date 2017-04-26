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whatsapp mesajlarına sesli okuma özelliği geldi

WHATSAPP MESAJLARINA SESLİ OKUMA ÖZELLİĞİ GELDİ

Teknoloji dünyasının en önemli mobil uygulamaları arasında yer alan WhatsApp son zamanlarda birçok yeniliği bünyesine katmayı başardı.

Tarih : 26 Nisan 2017, 12:42
Puan Ver : Whatsapp Mesajlarına Sesli Okuma Özelliği Geldi(8/10)10


Teknoloji dünyasının en önemli mobil uygulamaları arasında yer alan WhatsApp son zamanlarda birçok yeniliği bünyesine katmayı başardı. Facebook bünyesinde buluanan uygulamanın daha kullanışlı bir hale gelmesi için sürekli olarak çalışmaların devam ettiği biliniyor. 



Apple iOS işletim sisteminde bulunan Siri sesli asistanın birçok uygulamayla entegre edileceği çok daha önceden beri ifade ediliyordu. Yeni sunulan özellikle birlikte Siri artık WhatsApp uygulamasını da daha kullanışlı bir hale getiriyor.



 



kaynak:haberşefi








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