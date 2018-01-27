WHATSAPP MESAJLARI ARTIK ÖNEM SIRASINA GÖRE EKRANDA GÖRÜLECEK
WhatsApp yine değişiklerle geliyor. Artık kişi listenizdeki bir numarayı öncelikliler listesine eklediğinizde o kişiden gelen mesaj, ana ekranınızda sesli bildirim olarak gözükecek. Diğerleri ise gözükmeyecek.
En popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın bugün yeni özelliği gün yüzüne çıktı. WhatsApp'ın mesajlaşma alışkanlıklarımızı değiştirecek özelliği beta sürümü ile ortaya çıktı. WhatsApp'ın 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
SÜREKLİ BİLDİRİM GELMESİNDEN SIKILANLARA İYİ HABER
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek bir yenilik ile adından söz ettirecek.
Telefonunuza baktığınızda ekranınızda okunmamış onlarca WhatsApp mesajı görenlerden ve bu durumdan sıkılanlardansanız, bu özellik tam olarak sizin hayatınızı kolaylaştırmak için geliştirildi.
WhatsApp'ın yeni sürümünün beta versiyonunu mercek altına alan Android Police, WhatsApp'ın 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlandığını orta çıkardı.
KATEGORİLERE AYRILACAK
Kullanıcıların kişileri farklı kategorilere almalarına izin verecek olan özellik sayesinde istediğiniz mesajlara öncelik verirken istediklerinizi arka plana itebileceksiniz.
Örneğin kişi listenizdeki bir numarayı öncelikliler listesine eklediğinizde o kişiden gelen mesaj ana ekranınızda sesli bildirim olarak gözükecek. Ancak önem sırasında geriye attığınız kişilerden gelen mesajlar ana ekranınızda gözükmeyecek.
Kaynak: haberinburada
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