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whatsapp kullanıcılarına kötü haber! sanıldığı gibi...

WHATSAPP KULLANICILARINA KÖTÜ HABER! SANILDIĞI GİBİ...

ABD merkezli Electronic Frontier Foundation (EFF) teknoloji şirketlerinin kullanıcılarının özel bilgilerine verdiği değeri baz alarak hazırladığı raporunu yayınladı.

Tarih : 20 Haziran 2015, 12:40
Puan Ver : Whatsapp Kullanıcılarına Kötü Haber! Sanıldığı Gibi...(8/10)10


ABD merkezli Electronic Frontier Foundation (EFF) teknoloji şirketlerinin kullanıcılarının özel bilgilerine verdiği değeri baz alarak hazırladığı raporunu yayınladı.





2011'den beri düzenli olarak yayınlanan raporda WhatsApp, Google ve Microsoft geçer not alamadı.





İlk defa raporda yer alan WhatsApp'ın kullanıcılarının data güvenliğini korumak adına gerekli adımları atmadığının altı çizildi.





Şirketlerin EFF'den geçer not alması için data güvenliği ve kullanıcı gizliliğinin aralarında bulunduğu 5 farklı kriteri yerine getirmeleri gerekiyor.





Bu kapsamda onlarca teknoloji şirketini mercek altına alan kuruluş, Apple'a geçer not verirken, Dropbox, Adobe, Wikimedia, WordPress ve Yahoo'nun 5 kriterin 5'ini de yerine getirerek tam not aldığının altını çizdi.



 








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