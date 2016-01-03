

Sunucularda yaşanan bir arıza nedeniyle popüler mesajlaşma platformunda kısa bir süreliğine erişim sağlanamadı.



Dünyanın en büyük mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp kullanıcıları isyan ettirdi. Sunucularda yaşanan bir arıza nedeniyle popüler mesajlaşma platformunda kısa bir süreliğine erişim sağlanamadı. Kullanıcılar yarım saat kadar erişim sağlayamadığı uygulama için isyan etti.







Şu an için Whatsapp sunucularında yaşanan bir arızanın bu duruma yol açtığı düşünülse de, şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaklaşık yarım saat sonra kullanıcılar uygulamaya tekrar erişim sağlayabildi.



AVRUPA ETKİLENDİ



Avrupa'daki kullanıcıların etkilendiği bu durumdan ABD'deki kullanıcıların etkilenmediği belirtildi. Bununla berabaer diğer sosyal ağlarda birçok kullanıcı bu durumla hem alay etti, hem isyan etti.