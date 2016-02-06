WhatsApp kullanıcı sayısı ile zaten dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olduğunu ispatlamıştı. Yeni istatistik çok daha çarpıcı.



WhatsApp kullanıcı sayısı ile zaten dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olduğunu ispatlamıştı. Yeni istatistik çok daha çarpıcı.



Dünyanın en popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, en son geçtiğimiz yıl 900 milyon aktif kullanıcısı olduğunu duyurmuştu. Yeni bilgilere göre artık bu rakam önemli bir barajı aştı.



WhatsApp kullanıcı sayısı ne kadar oldu?



Facebook tarafından satın alındıktan sonra gelişimine hız kazandıran popüler uygulama WhatsApp, erişilmesi güç bir rekora imza attı. WhatsApp kullanıcısı sayısı Ocak 2016 itibariyle 1 milyar kullanıcıya ulaştı. 7 milyardan biraz daha fazla nüfusu olan dünyamızda bu rakam, her 7 kişiden 1'inin WhatsApp kullandığı anlamına geliyor.



WhatsApp'ın resmi blog sayfasında paylaşılan bilgiye göre uygulamanın en yakın rakibi şimdilik Facebook Messenger. Facebook'un mesajlaşma servisinin aktif kullanıcı sayısı ile 800 milyon civarında. İki uygulama da kullanıcı kitlesini artırmaya hızla devam ediyor. Bu arada 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, ilgili yazıyı Türkçe olarak da paylaşarak ülkemize verdiği önemi belli etti.



2009 yılında Jan Koum tarafından kurulan WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafında 19.5 milyar dolara satın alınmıştı. Sonrasında duyurulan WhatsApp Web ve sesli arama özelliklerine ek olarak geçtiğimiz haftalarda uygulama, abonelik ücretini kaldırmıştı. Önümüzdeki günlerde WhatsApp tarafında önemli yenilikler bekleniyor.



Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de WhatsApp'ın bu başarısı tebrik eden bir gönderi paylaştı. Uygulamanın bir süre sonra artık doygunluğa ulaşması bekleniyor.



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