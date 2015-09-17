

WhatsApp yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde söz konusu platformun ücretli olacağı ve "Bu mesajı WhatsApp kullanıcısı 10 arkadaşınıza ilettiğiniz takdirde 5 sene ücretsiz WhatsApp kullanma hakkını kazanacaksınız" şeklinde paylaşılan mesajların gerçek olmadığını belirtti.







Bu mesajların kesinlikle şirketten gönderilmediğini kaydeden yetkili, "Şirket olarak WhatsApp'ı kullanıcılarımıza toplu mesaj ile resmi bülten, güncelleme ve reklam yollamak için asla kullanmayacağız" dedi.







"Böyle mesajları dikkate almayın ve söz konusu mesajları adres defterinizdeki kayıtlı kişilerle paylaşmayın" uyarısında bulunan yetkili, şirketin yıllık servis üyelik modeli üzerinde çalıştığını belirterek, "Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, benzer tüm özellikleri içerecek şekilde bir yıllık abonelik ücreti 0,99 dolar olacak" ifadesini kullandı.