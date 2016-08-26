En çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kişisel bilgileri Facebook ile paylaşmak için bir güncelleme yayınlıyor.



En çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kişisel bilgileri Facebook ile paylaşmak için bir güncelleme yayınlıyor.







Bu güncelleme sayesinde yaptığı yeni güvenlik politikası ile sizden bilgilerinizi Facebook üzerinden daha iyi reklam kalitesi sunabilmek için kullanmak adına izin istiyor.