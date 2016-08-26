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whatsapp kişisel bilgileri facebook ile paylaşacak

WHATSAPP KİŞİSEL BİLGİLERİ FACEBOOK İLE PAYLAŞACAK

En çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kişisel bilgileri Facebook ile paylaşmak için bir güncelleme yayınlıyor.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 14:15
Puan Ver : Whatsapp Kişisel Bilgileri Facebook İle Paylaşacak(0/10)


En çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kişisel bilgileri Facebook ile paylaşmak için bir güncelleme yayınlıyor.



Bu güncelleme sayesinde yaptığı yeni güvenlik politikası ile sizden bilgilerinizi Facebook üzerinden daha iyi reklam kalitesi sunabilmek için kullanmak adına izin istiyor.








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