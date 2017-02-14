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whatsapp iki aşamalı hesap güvenliğine geçiyor

WHATSAPP İKİ AŞAMALI HESAP GÜVENLİĞİNE GEÇİYOR

Popüler anında mesajlaşma yazılımı WhatsApp, kullanıcıların hesap güvenliği için yeni bir yöntemi devreye alıyor.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:45
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Popüler anında mesajlaşma yazılımı WhatsApp, kullanıcıların hesap güvenliği için yeni bir yöntemi devreye alıyor.



Uygulama bundan sonra, kullanıcıların hesap güvenliğini iki aşamalı doğrulama ile koruyacak. iOS, Android ve Windows uygulamasında yayına giren yeni yöntemle kullanıcının belirlediği 6 basamaklı şifre, hesabın yeni bir telefonda kullanıma açılışında sorulacak.



Ayrıca kullanıcılar acil durumda şifreyi geri almak için bir e-mail adresi de belirtebilecekler. Uygulama daha önce kullanıcıdan e-mail adresi istemiyordu. WhatsApp ayrıca kullanıcının şifreyi unutmasını engellemek için şifreyi düzenli aralıklarla soracak. Böylece uygulamanın izinsiz olarak başkaları tarafından kullanılmasını da engellemiş olacak.



6 haneli şifre koruması zorunlu değil opsiyonel olacak ve kullanıcılar şifre korumasını ayarlar menüsü içinden açıp kapatabilecek.



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