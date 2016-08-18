WHATSAPP İÇİN ZOR GÜNLER BAŞLIYOR! BAKIN NEDEN?
WhatsApp, Skype ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları için zor günler başlamak üzere...
WhatsApp, Skype ve Facebook Messenger gibi platformlar için Avrupa artık o kadar rahat bir coğrafya olmayacak. Zira Avrupa Komisyonu tarafından alınan telekom düzenlemeleriyle ilgili bir karardan en büyük zararı ABD'li firmalara ait mesajlaşma uygulamalarının görmesi bekleniyor.
WhatsApp, Skype ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarını yöneten kuralları daha da sıkılaştıran bir düzenlemeye giden Avrupa Komisyonu, Eylül ayında duyurusu yapılacak büyük bir endüstri revizyonu gerçekleştirecek.
Veri planları üzerinde temellenen iletişim araçları bu karar doğrultusunda daha sıkı yeni güvenlik ve gizlilik kurallarına uymak zorunda kalacaklar.
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