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whatsapp grup yöneticileri hapse atılabilecek!

WHATSAPP GRUP YÖNETİCİLERİ HAPSE ATILABİLECEK!

Hindistan'ın Varanasi kentinde yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak.

Tarih : 23 Nisan 2017, 14:12
Puan Ver : Whatsapp Grup Yöneticileri Hapse Atılabilecek!(9/10)9


Hindistan'ın Varanasi kentinde yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak.



Sputnik'in haberine göre yeni yasa, Hindistan'da 200 milyonu bulan Whatsapp kullanıcıları arasında yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi hedefliyor.



Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Varanasi'de yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak.



Yanlış bir bilgiyi paylaşan kişilerin bulunduğu grupların yöneticileriyle ilgili alınan bu karar, yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.



Facebook ve Whatsapp'taki gruplarda, bir ya da daha çok kişi grup yöneticisi olabiliyor. Gruba kimlerin katılacağını ve grup ismi gibi özellikleri, yöneticiler belirleyebiliyor.



Yeni yasa, grup yöneticilerinin, arkadaşları ya da ailelerinin doğru bilgileri yaygınlaştırdığından sorumlu olacak. Hindistan'da 200 milyonu aşan Whatsapp kullanıcısına, "yalnızca kişisel olarak bildikleri kişileri gruplara eklemeleri" söylendi. Yanlış bilgilerin grupta paylaşılmasının ardından, grup yöneticisinin bilginin yanlış olduğunu belirtmesi ve yanlış bilgiyi yayan kişiyi gruptan çıkartması gerekiyor.











kaynak:cnn








Etiketler: Whatsapp  Grup  Yöneticileri  Hapse  Atılabilecek    haber

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