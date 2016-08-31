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whatsapp grubunu yöneten darbeciler tutuklandı

WHATSAPP GRUBUNU YÖNETEN DARBECİLER TUTUKLANDI

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki darbe faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla oluşturulan 'Yurtta Sulh Biziz' isimli Whatsapp grubunu yönettiği iddia edilen Albay Nebi Gazneli ile Müslüm Kaya tutuklandı.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 16:08
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Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına Kurmay Albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'n da hakim karşısına çıkarılan Gazneli ve Kaya tutuklandı.



Tutuklanan Kurmay Albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'nın darbe girişiminde istanbul'daki Whatsapp grubunu yönettikleri, Taksim, TRT ve AKOM'a giden askerleri de bu şekilde yönlendirdikleri belirtildi.








Etiketler: Whatsapp  Grubunu  Yöneten  Darbeciler  Tutuklandı    haber

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