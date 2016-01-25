WHATSAPP FACEBOOK İLE BİRLEŞİYOR MU?
WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen kodlar, uygulamanın hesap bilgilerinizi Facebook ile paylaşabileceğini söylüyor. Bununla birlikte işlevin varsayılan olarak etkin olup olmayacağı bilinmiyor.
İnternete sızan ekran görüntülerinden gelecekteki sürümlerin "deneyimi geliştirmek" için Facebook ile veri paylaşımında bulunacağı anlaşılıyor. Bu işlevi açıp kapamaya yönelik ayar ise WhatsApp'ın hesap ayarlarında bulunuyor. İşlev beta sürümünde bile görünmediğinden, kullanıcılara sunulup sunulmayacağı belli değil.
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