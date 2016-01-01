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whatsapp çöktü! kullanıcılar isyan etti

WHATSAPP ÇÖKTÜ! KULLANICILAR İSYAN ETTİ

Dünyanın en büyük mesajlaşma ağı WhatsApp kısa süreliğine çöktü. Kullanıcılar yarım saat kadar bir süre erişim sağlayamadı.

Tarih : 01 Ocak 2016, 14:01
Puan Ver : Whatsapp Çöktü! Kullanıcılar İsyan Etti(9/10)11


WhatsApp'ın sunucularında yaşanan bir arızadan meydana geldiği tahmin edilen sebepten dolayı uygulamaya olan erişim kesildi.



Şimdilik WhatsApp'ın sunucularında yaşanan bir arıza sebebi ile bu aksaklığın yaşandığı düşünülse de şirket yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Yarım saatlik kesintisi sonrası kullanıcılar tekrar WhatsApp'a erişim sağlayabildi.








Etiketler: Whatsapp  Çöktü  Kullanıcılar  İsyan  Etti    haber

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