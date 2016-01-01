WHATSAPP ÇÖKTÜ! KULLANICILAR İSYAN ETTİ
Dünyanın en büyük mesajlaşma ağı WhatsApp kısa süreliğine çöktü. Kullanıcılar yarım saat kadar bir süre erişim sağlayamadı.
WhatsApp'ın sunucularında yaşanan bir arızadan meydana geldiği tahmin edilen sebepten dolayı uygulamaya olan erişim kesildi.
Şimdilik WhatsApp'ın sunucularında yaşanan bir arıza sebebi ile bu aksaklığın yaşandığı düşünülse de şirket yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yarım saatlik kesintisi sonrası kullanıcılar tekrar WhatsApp'a erişim sağlayabildi.
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