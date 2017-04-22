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whatsapp ceo'su facebook hisselerini elden çıkarıyor

WHATSAPP CEO'SU FACEBOOK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARIYOR

Facebook hisselerini elden çıkaran isimlere bir yenisi daha eklendi. Mark Zuckerberg'ten sonra WhatsApp CEO'su Jan Koum'da Facebook hisselerinin büyük bir bölümünü sattı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 16:00
Puan Ver : Whatsapp Ceo'su Facebook Hisselerini Elden Çıkarıyor(10/10)8


Facebook hisselerini elden çıkaran isimlere bir yenisi daha eklendi. Mark Zuckerberg'ten sonra WhatsApp CEO'su Jan Koum'da Facebook hisselerinin büyük bir bölümünü sattı.



Hatırlayacağınız gibi daha dün Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Facebook hisselerinin bir kısmını sattığı ortaya çıkmıştı. Görünen o ki elindeki Facebook hisselerini satan tek teknoloji lideri Zuckerberg değil. WhatsApp CEO'su Jan Koum'da şirketini Facebook'a satarken aldığı şirket hisselerinin büyük bir bölümünü elden çıkarmış. Bildiğiniz gibi Facebook, 2014 yılında WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almıştı.



Şirketin kurucusu olan Koum'a da bu anlaşma kapsamında hem yüklü bir miktar para hem de Facebook hisseleri verilmişti. Koum işte bu anlaşmadan eline geçen Facebook'un hisselerinin 43 milyonunu sattı veya birilerine hediye etti. Hisselerin elden çıkarıldığı tarihteki değerleri hesaplandığında, Koum'u son 1 yılda yaklaşık 5 milyar dolar değerinde Facebook hissesini elden çıkardığı görülüyor.



Zuckerberg'in aksine Jan Koum hisselerinin küçük bir kısmını değil, yarısından fazlasını sattı. WhatsApp'ı sattıktan sonra Facebook hisselerinin yüzde 2.6'sını alan Koum'un şirketteki payı artık yüzde 1.2'ye düşmüş durumda.



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