

İlk seçenek tüm listeye yeni numaranın gönderilmesi.



2. seçenek ise sadece konuşma penceresine sahip olduğunuz kişilere yeni numaranın gönderilmesi. Elbette, bir süredir görüşmediğiniz fakat yeni numaranızı bilmenizi istediğiniz kişiler varsa, onlara bir mesaj atmanız şart.