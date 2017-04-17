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whatsapp bunu da yapacak!

WHATSAPP BUNU DA YAPACAK!

WhatsApp'ın telefon numaranıza bağlı olması, yeni bir numarası kullanmaya başladığınız anda büyük bir çileye dönüşebiliyor.

Tarih : 17 Nisan 2017, 13:59
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İnsanlar çare olarak "numaram değişti" diye başlayıp Facebook mesajlarıyla tanıdıklarını bilgilendirmek zorunda kalabiliyordu.




Whatsapp yeni özelliği sayesinde numara değişimi durumunda otomatik olarak rehbere bildirim yapabilecek. Peki nasıl?




WhatsApp'ın yeni özelliğini aktif ettiğinizde üç seçeneğiniz çıkacak.




İlk seçenek tüm listeye yeni numaranın gönderilmesi.




2. seçenek ise sadece konuşma penceresine sahip olduğunuz kişilere yeni numaranın gönderilmesi. Elbette, bir süredir görüşmediğiniz fakat yeni numaranızı bilmenizi istediğiniz kişiler varsa, onlara bir mesaj atmanız şart.




Son seçeneğiniz ise tüm listeyi yeni numaranızdan mahrum etmek. Amacınız eski irtibatlarınızdan kurtulmak ise bingo!



 



kaynak:habertürk














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