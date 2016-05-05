En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp Brezilya hükümetiyle karşı karşıya geldi.



En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp Brezilya hükümetiyle karşı karşıya geldi.



Facebook'un sahip olduğu Whatsapp kısa bir süre önce bir milyar aktif kullanıcı sayısını geçmişti. Dünyanın her tarafından uygulamaya katılım bu rakama katkıda bulunurken Brezilya vatandaşları şimdilik bu durumdan yararlanamıyor.



Sergipe eyaletindeki Marcel Maia Montalvao isimli yargıç bir uyuşturucu davasının çözülebilmesi için Whatsapp'tan konuşma kayıtlarını talep etti. Whatsapp ise bilgilerin hükumetle paylaşılamayacağını söyleyerek paylaşılsa bile özel bir yöntem ile şifrelendiğini ve bu kilidi açmanın imkansız olduğunu söyledi. Bundan dolayı Yargıç Marcel Maia Montalvao uygulama için 72 saatlik bir kapatma talebinde bulundu.



Brezilya saatiyle Pazartesi günü öğlen saatlerinde hayata giren yasak Perşembe günü aynı saatlere kadar devam edecek.



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