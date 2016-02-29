

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önemli bir karar alarak 2016 sonu itibariyle artık BlackBerry cihazları üzerinde hizmet vermeyeceğini duyurdu. Söz konusu karar BlackBerry'nin en son mobil platformuyla çalışan cihazlar için de geçerli olacak.







Konuyla ilgili WhatsApp ekibi tarafından yayınlanan blog gönderisinde uygulamanın 2009 yılında ilk kullanıma sunulduğunda çoğu akıllı telefonun BlackBerry ya da Nokia modellerinden oluştuğu hatırlatılıyor. Fakat artık zamanın ve koşulların değiştiğine vurgu yapılan açıklamada; bu platformların; "gelecekte uygulamanın özelliklerini genişletmek adına ihtiyaç duyacakları türden bir kapasite sunmadıkları" belirtiliyor.







Facebook bünyesindeki WhatsApp, BlackBerry'nin işletim sistemine verdiği desteği bırakmasının yanında ayrıca Nokia S40, Symbian S60, Android 2.1 ve 2.2, Windows Phone 7.1 gibi cihazlarına da bu yıl sonu itibariyle desteği sonlandıracağını duyurdu.







Diğer yandan BlackBerry tutkunları ve WhatsApp kullanıcıların BB'den tamamen kopmak gibi bir zorunlulukları yok. Zira, BlackBerry geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı Android cihazı Priv'in yanında yine Google'ın işletim sistemiyle çalışan en az bir modelin daha hazırlıklarını yapıyor.