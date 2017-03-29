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whatsapp beklenmeyen bir gelişme ile gündemde

WHATSAPP BEKLENMEYEN BİR GELİŞME İLE GÜNDEMDE

Dünya'da milyonlarca kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma yazılımı WhatsApp beklenmeyen bir gelişme ile gündeme oturdu.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:34
Puan Ver : Whatsapp Beklenmeyen Bir Gelişme İle Gündemde(8/10)9


Dünya'da milyonlarca kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma yazılımı WhatsApp beklenmeyen bir gelişme ile gündeme oturdu.



WhatsApp beklenmeyen bir gelişme ile karşımızda. Durum güncellemesi nedeniyle App Storeve Google Play Store marketlerinde puanı düşen WhatsApp'ın, sahte kullanıcılar ile puanını yükselttiği iddia ediliyor. Yapılan güncellemenin ardından App Store ve Google Play Store‘da WhatsApp'ın puanı düşmeye başladı.



1,2 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olan WhatsApp, bu gelişmenin ardından değerlendirme puanında GooglePlay Store ‘da çok hızlı bir düşüş yaşadı. 4.4 olan değerlendirme puanı 22 Ocak ve 21 Mart arasında 3.4 puana kadar geriledi. Pek fazla rakibi olmasa da bazı firmaların gerisinde kalmak istemeyen WhatsApp, durumu düzeltmek için sahte kullanıcılar ile atağa geçtiği iddia ediliyor.



Sahte Kullanıcı iddiaları



Son dönemde uygulamaya yapılan yorumlarda da bir tuhaflık göze çarpıyordu. Google Play Store‘daki WhatsApp uygulamasının hemen altında yer alan ve 5 yıldız verilenyorumlar arasında şahane grafikler, harika bir oyun gibi ilginç yorumlar yer almaya başladı. Bu yorumlar da WhatsApp‘ın puanı yükseltmek için hileye başvurmuş olabileceği konusunda dedikoduların çıkmasına sebep oldu.



Bu haberlerin ardından whatsapp ‘tan gelen resmi açıklama içerisinde söz konusu iddialar kabul edilmiyor. “1,2 milyar kullanıcıya verdiğimiz hizmeti daha iyi hale getirmek için çabalıyoruz. Sahte değerlendirmelere ayıracak zamanımız yok. Problem için Google ile iletişime geçtik. Sorunun kaynağını bulmaya çalışacağız.”








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