

Whatsapp'a gelecek yeni güncelleme ile artık sesli görüşmelerde internet kotanızla ilgili endişe duymadan, Whatsapp üzerinden sesli arama yapabileceksiniz.







WhatsApp'a çok yakında gelecek olan yeni güncellemeyle, sesli arama işlevi ve tüm uygulama daha fazla özellik barındıracak. En önemlisi WhatsApp internet kotasıyla ilgili olarak kullanıcısının içini rahatlatacak. Güncelleme sadece Android cihazlara geliyor ama henüz Google Play üzerinde bir güncelleme yapılmadı, geri sayım devam ediyor.







WhatsApp'a yeni gelecek olan özellik sayesinde sesli görüşmeler sırasında harcanan veri miktarını azaltmak artık mümkün. Kotalarla sınırlandırılmış olan kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde kotayı aşma endişesi duymadan, sesli görüşme gerçekleştirebilecekler. Test aşamasında olan bu yeni özellikle ilgili gelen son raporlara göre, düşük veri tüketimi modu çalışırken ses kalitesinde önemli bir kayıp da yaşanmıyor.







Bu güncelleme, sohbetleri bir süre askıya alma, WhatsApp uyarılarının ne zaman görüneceğini ayarlama gibi özelliklerle beraber geliyor. Bunun yanında konuşmalarınıza uzun dokunup, onları "okunmamış" olarak işaretlemeniz de artık mümkün olacak. Öte yandan daha önce duyurulan ancak henüz hazır olmayan bir özellik olan sohbetleri Google Drive'a aktarabilme avantajı da bu güncellemeyle aktif olacak.