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whatsapp artık internet kotası harcamayacak

WHATSAPP ARTIK İNTERNET KOTASI HARCAMAYACAK

Whatsapp'a gelecek yeni güncelleme ile artık sesli görüşmelerde internet kotanızla ilgili endişe duymadan, Whatsapp üzerinden sesli arama yapabileceksiniz.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 12:57
Puan Ver : Whatsapp Artık İnternet Kotası Harcamayacak(6/10)7


Whatsapp'a gelecek yeni güncelleme ile artık sesli görüşmelerde internet kotanızla ilgili endişe duymadan, Whatsapp üzerinden sesli arama yapabileceksiniz.



WhatsApp'a çok yakında gelecek olan yeni güncellemeyle, sesli arama işlevi ve tüm uygulama daha fazla özellik barındıracak. En önemlisi WhatsApp internet kotasıyla ilgili olarak kullanıcısının içini rahatlatacak. Güncelleme sadece Android cihazlara geliyor ama henüz Google Play üzerinde bir güncelleme yapılmadı, geri sayım devam ediyor.



WhatsApp'a yeni gelecek olan özellik sayesinde sesli görüşmeler sırasında harcanan veri miktarını azaltmak artık mümkün. Kotalarla sınırlandırılmış olan kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde kotayı aşma endişesi duymadan, sesli görüşme gerçekleştirebilecekler. Test aşamasında olan bu yeni özellikle ilgili gelen son raporlara göre, düşük veri tüketimi modu çalışırken ses kalitesinde önemli bir kayıp da yaşanmıyor.



Bu güncelleme, sohbetleri bir süre askıya alma, WhatsApp uyarılarının ne zaman görüneceğini ayarlama gibi özelliklerle beraber geliyor. Bunun yanında konuşmalarınıza uzun dokunup, onları "okunmamış" olarak işaretlemeniz de artık mümkün olacak. Öte yandan daha önce duyurulan ancak henüz hazır olmayan bir özellik olan sohbetleri Google Drive'a aktarabilme avantajı da bu güncellemeyle aktif olacak.








Etiketler: Whatsapp  Artık  İnternet  Kotası  Harcamayacak    haber

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