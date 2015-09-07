Mesajlaşma uygulamaları arasında en çok tercih edilen WhatsApp, büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgiye göre WhatsApp 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Peki bu büyüme neden yavaşlıyor? WhatsApp'ın en güncel kullanım istatistikleri haberimizde.



Mesajlaşma uygulamaları arasında en çok tercih edilen WhatsApp, büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgiye göre WhatsApp 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Peki bu büyüme neden yavaşlıyor? WhatsApp'ın en güncel kullanım istatistikleri haberimizde.



Mobil cihazlardan iletişim kurmanın tarzını değiştiren WhatsApp, anlık 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bu inanılmaz büyüme beklentilerin çok ötesinde. Firmanın Facebook tarafından satın alınmasından sonra ciddi anlamda atağa kalkan WhatsApp'tan bazı kötü sinyaller de geliyor. Rakamlara baktığımızda WhatsApp'ın büyüme hızının yavaşladığını görüyoruz.



Ekim 2014'te yayınlanan rakamlara göre WhatsApp'ın 400 milyon aktif kullanıcısı vardı. Daha sonra firmanın Facebook tarafından satın alınması, WhatsApp Web servisinin kullanıma sunulmasının ardından Şubat 2015'e geldiğimizde WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 700 milyona ulaşmıştı. Hemen ardından Nisan 2015'te 800 milyona ulaşan WhatsApp adeta şaşırtmıştı. Sadece 6 aylık bir sürede kullanıcı sayısını %100 artırmayı başaran WhatsApp'tan Eylül ayı itibariyle 900 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.



Bu rakam WhatsApp'ın kurucusu Jan Koum tarafından Facebook üzerinden duyuruldu. Ancak rakamlar artık bazı limitlere yaklaşıldığını gösteriyor. Özellikle son aylardaki büyümenin yavaşlaması, WhatsApp'ı artık daha durgun dönemlerin beklediğini gösteriyor. Bu durgunluk sürecinde Facebook Messenger ve WhatsApp'ın birleştirilmesi tekrar gündeme gelebilir.



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