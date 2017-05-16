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whatsapp, 3.2 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi

WHATSAPP, 3.2 MİLYON DOLAR CEZA ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Kendi kullanıcılara ait verileri Facebook dahilinde paylaştığından dolayı İtalya Rekabet Kurulu WhatsApp'ı 3.2 milyon dolar ceza ödemeye mahkum etti.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:35
Puan Ver : Whatsapp, 3.2 Milyon Dolar Ceza Ödemeye Mahkum Edildi(8/10)8


Kendi kullanıcılara ait verileri Facebook dahilinde paylaştığından dolayı İtalya Rekabet Kurulu WhatsApp'ı 3.2 milyon dolar ceza ödemeye mahkum etti.



WhatsApp sahip olduğu kullanıcı bilgilerini Facebook dahilinde paylaştığı gerekçesiyle İtalya Rekabet Kurulu etkisiyle 3.2 milyon dolar cezaya mahkum edildi.



1 milyar kullanıcısıyla en gözde anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yakın zamanda kullanım koşullarını yenilemiş ve uygulamanın kullanılabilmesi için bu koşulların kabulünü zorunlu kılarak kullanıcıların verilerini paylaşmayı kolaylaştırmıştı.



Firma ise, WhatsApp'ın kullanım koşullarını farklılaştırarak kullanıcılarını kişisel verilerini paylaşmak zorunda olduğunu söylerken, mesajlaşma uygulamasının bu şekilde kendi kuralların çiğnediğini açıkladı.



Tüm bu olayların ardından başka ülkeler de WhatsApp'ı dava etmeye başlarken, tüm bu olaylar da ilerleyen dönemde firmanın başına büyük bir sorun yaratacak gibi gözüküyor.



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