

Depolama konusunda sektörün güçlü isimlerinden olan Western Digital, Sandisk'i bünyesine kattı.



Depolama bileşenleri konusunda dünyada önde gelen firmalardan birisi olan SanDisk, geçtiğimiz yıl diğer bir depolama devi Western Digital bünyesine katılma kararı vermişti. Çeşitli hukuki prosedürlerin ardından, artık satış resmileşti.



Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte, dünya çapında hukuki olarak tüm engeller yok olmuş oldu. Western Digital, SanDisk firmasını 19 milyar dolar karşılığında satın aldı ve SanDisk artık bir yan firma olarak faaliyetlerini devam ettirecek. SanDisk patronu Sanjay Mehrotra da, Western Digital'in yönetim kurulunda yer alacak.



Western Digital, satın alma ile birlikte rakibi Seagate'e karşı önemli bir avantaj yakalayacak. Ayrıca depolama pazarındaki payını da yükseltecek. SanDisk'in geniş ürün yelpazesi sayesinde, hitap ettiği sektörler de fazlalaşacak. 1988 yılında ABD'de iş hayatına başlayan SanDisk, 28 yıl boyunca farklı sektörlerde boy gösterdi.



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