

Modern kurumsal depolama sistemleri için tasarlanmış WD Gold 10TB veri merkezi sabit sürücüleri, veri merkezi ortamlarına uygun yüksek kapasiteli ve güç verimliliği sağlayan depolama için HeliSeal helyum-teknolojisi kullanmaları ile fark yaratıyorlar.







Bu yeni seri, geniş bir yelpazedeki uygulamalar için tasarlandılar. Kçük-orta-ölçekli kurumsal sunucular ve depolama birimlerden tutun raflı veri merkezi sunucuları ve depolama kutularına kadar birçok alanda kullanılabiliyorlar.







WD Gold 10TB veri merkezi sabit sürücüleri mevcut WD Gold 8TB sürücülere oranla, sunucuların ve depolama sistemlerinin operasyonel güç tüketimlerini yüzde 8 oranında tasaruf etmekle kalmıyor aynı zamanda da yüzde 25 daha fazla kapasite sağlayarak toplam sahip olma maliyetini de düşürüyor. Dolaysıya sınırlı bütçelerle artan depolama ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan IT yöneticlerine de nemli bir fayda sağlıyor.







WD Dahili Ürünlerden Sorumlu Ülke Müdürü Arkın Balıkçıoğlu ‘'Kurumsal müşterilerimize değer katmak Western Digital'in süregelen amacıdır. WD Gold sürücüler genel WD ürün portfolyosunun önemli bir bileşeni olarak, geniş bir yelpazedeki yüksek iş yüklü uygulamalar için güç verimliliği sağlayan yüksek kapasiteli kurumsal depolama sağlıyor. Yeni 10TB kapasite, müşterilerin daha yüksek yoğunluktaki depolama çözümlerini verimli bir şekilde uygulamalarını sağlıyor.'' dedi.







WD Gold 10TB veri merkezi sürücülerinin özellikleri:



Geliştirilmiş güç verimliliği – HelioSeal Teknolojisi düşük güç ile yüksek kapasite sağlar. Operasyon esnasındaki güç verimliliği (watt/TB), WD Gold 8TB'a oranla yüzde 26 artmıştır.







Daha iyi performans – WD Gold 8TB veri merkezi sürücülerine oranla yüzde 21'e kadar ardışık performans artışı.







Yüksek güvenilirlik – WD Gold sürücüleri, sektördeki en iyi güvenilirlik puanlarından birine sahip olmak için türünün en iyisi tasarım, üretim ve test süreçlerini barındırıyor – 2.5 milyon saat MTBF (8TB ve 10TB modellerinde).