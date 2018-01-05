WEST HAM UNİTED TARAFTARI, JAKE LİVERMORE'UN ÖLEN OĞLUNA KÜFÜR ETTİ
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich forması giyen Jake Livermore, West Ham United taraftarlarının ölen oğluyla ilgili yaptığı çirkin tezahüratlar üzerine sinirlerine hakim olamadı.
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen Jake Livermore, West Ham United maçında ölen oğluyla ilgili yapılan çirkin tezahüratlar sonrasında çileden çıktı.
OYUNDAN ÇIKTIKTAN SONRA ÇOK SİNİRLENDİ
Mücadelenin 64. dakikasında oyundan alınan 28 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, saha kenarına geldiği sırada bir anda West Ham United tribünlerine doğru hareket etti. Bir taraftar ile tartışan ve iten Livermore, araya güvenlik görevlilerinin girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.
West Bromwich Albion kulübü olayla ilgili yaptığı açıklamada oyundan alınan Livermore'un oğlu hakkında yapılan çirkin bir tezahürata sinirlendiği ve federasyonun konuyu ele alırken bunu göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.TARAFTARIN STADYUMA GİRİŞİ YASAKLANACAK
Öte yandan West Ham United'ın olaya karışan bir taraftarı tespit ettiği ve kulübe çağırarak stadyuma girişini yasaklama kararı alacağı öğrenildi.
2013 yılında oğlunu kaybeden Livermore, kötü günler geçirmiş ve girdiği kokain testinin pozitif çıkması sonrası 2 yıl ceza almıştı. Ancak Livermore'un yaşadıklarını göz önüne alan federasyon cezayı kaldırma kararı vermişti.
2016 yılında Daily Mail'e röportaj veren Livermore, çocuğununun ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer Tanrı'nın kararıyla çocuğunuzu kaybederseniz bu çok farklı bir şey. Neden öldüğünü anlayabilmek için kafam ve kalbim arasında kaldım. Bu acı sizi çaresiz hissettiriyor ve yaptıklarımın sonuçlarını düşünmüyordum." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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