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West Bromwich, Fenerbahçeli Josef İçin 10 Milyon Euro Teklif Etti

WEST BROMWİCH, FENERBAHÇELİ JOSEF İÇİN 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

İngilzi ekibi West Bromwich Albion, Fenerbahçe'de sık sık eleştirilen Josef de Souza için 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : West Bromwich, Fenerbahçeli Josef İçin 10 Milyon Euro Teklif Etti(5/10)1

Sezona kötü başlayan ve son olarak da Vardar'a elenen Fenerbahçe'de taraftarın tepki gösterdiği isimlerin başında Ozan Tufan, Volkan Demirel ve Josef de Souza geliyor.

JOSEF İÇİN 10 MİLYON TEKLİF GELDİ

Fenerbahçe'ye yaklaşık 8 milyon Eurol'uk bir bonservis bedeliyle gelen ve çok sık eleştirilen Josef'e Ada'dan 10 milyon Euro'luk teklif geldi.

FENERBAHÇE SATMAYA SICAK BAKIYOR

NTVSpor'un haberine göre; İngiliz ekibi, bu transfer için 10 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmış durumda. Sarı lacivertlilere talebini ileten West Bromwich Albion, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor. Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip ise Josef'i satmaya sıcak bakıyor.

O bölgede Ozan Tufan ve Mehmet Topal gibi aynı tarz oyuncuların bulunması ve gelen cazip teklif sonrasında yönetimin Josef'i satarak daha yaratıcı bir oyuncu alması gündemde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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