

Beşiktaş'a karşı oynadığı son üç lig maçında 2 gol atan Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder yine iddialı...







Beşiktaş'a yeni stadında ilk yenilgiyi tattıracaklarını dile getiren Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, "Vodafone Arena'da bir sihir varsa, o sihiri bozacak takım biziz. Benim gördüğüm bizim takımda çok sihirbaz var" sözleri ile takım arkadaşlarını da ateşliyor.