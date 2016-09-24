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wesley sneijder: o stadın sihrini bozacağız

WESLEY SNEİJDER: O STADIN SİHRİNİ BOZACAĞIZ

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, Arena'da 5'te 5 yapan Beşiktaş'a ilk yenilgiyi tattıracaklarını iddia etti.

Tarih : 24 Eylül 2016, 09:26
Puan Ver : Wesley Sneijder: O Stadın Sihrini Bozacağız(0/10)


Beşiktaş'a karşı oynadığı son üç lig maçında 2 gol atan Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder yine iddialı...



Beşiktaş'a yeni stadında ilk yenilgiyi tattıracaklarını dile getiren Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, "Vodafone Arena'da bir sihir varsa, o sihiri bozacak takım biziz. Benim gördüğüm bizim takımda çok sihirbaz var" sözleri ile takım arkadaşlarını da ateşliyor.








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