WESLEY SNEİJDER: O STADIN SİHRİNİ BOZACAĞIZ
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, Arena'da 5'te 5 yapan Beşiktaş'a ilk yenilgiyi tattıracaklarını iddia etti.
Beşiktaş'a karşı oynadığı son üç lig maçında 2 gol atan Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder yine iddialı...
Beşiktaş'a yeni stadında ilk yenilgiyi tattıracaklarını dile getiren Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, "Vodafone Arena'da bir sihir varsa, o sihiri bozacak takım biziz. Benim gördüğüm bizim takımda çok sihirbaz var" sözleri ile takım arkadaşlarını da ateşliyor.
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