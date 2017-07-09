Geride bıraktığımız sezon sonundan itibaren "Gidecek mi, kalacak mı?" sorusunun bir türlü yanıtlanamadığı Wesley Sneijder hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız oyuncu kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada gelecek sezon takımda kalacağını resmen açıklamış oldu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI

Igor Tudor'un kadroda görmek istemediği iddia edilen ve kulüpten ekstra izin alarak takıma geç katılan Wesley Sneijder hatırlanacağı üzere bir süredir yöneticilerle görüşmeler yapıyordu.

"YARIN 9'DA KONTROL, 19'DA ANTRENMAN"

Hollandalı yıldız oyuncunun 10 numaralı formasının yeni transfer Younes Belhanda tarafından giyileceği açıklanmasının ardından gitmesine kesin gözüyle bakılan Wesley Sneijder kişisel hesabından "Güzel haber! Galatasaray, gelecek sezon için antrenmanlara devam etmemi istiyor. Yarın sabah 9'da sağlık kontrolü, akşam saat 19'da Florya'da antrenman var." mesajı yayınlayarak tüm spekülasyonlara noktayı koymuş oldu.

Kaynak: haberinburada