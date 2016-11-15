

Hollanda basınına konuşan yıldız futbolcu, tamamen teknik direktör Danny Blind ile yaptıkları görüşme sonrası kenara geldiğini belirtti. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek durumda olduğunu ifade edip, “Oyundan çıkışım sakatlandığım için değildi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum. Derbide sahada olacağım. Hatta derbide oynayacak durumda olmak mutluluk verici” dedi.







Sneijder'in Blind ile görüşerek anlaştıkları ve riske girmemek için kenara alındığı belirtildi. Hollanda medyası, Sneijder'in Lüksemburg maçının ikinci yarısında maçı izlediğini de yazdı.







kaynak:fanatik