Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro

wesley sneijder açıkladı: derbide...

WESLEY SNEİJDER AÇIKLADI: DERBİDE...

Hollanda Milli Takım ile Lüksemburg maçında 45 dakika süre alan Wesley Sneijder, herhangi bir sakatlık probleminin olmadığını söyledi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 09:28
Puan Ver : Wesley Sneijder Açıkladı: Derbide...(8/10)8


Hollanda basınına konuşan yıldız futbolcu, tamamen teknik direktör Danny Blind ile yaptıkları görüşme sonrası kenara geldiğini belirtti. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek durumda olduğunu ifade edip, “Oyundan çıkışım sakatlandığım için değildi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum. Derbide sahada olacağım. Hatta derbide oynayacak durumda olmak mutluluk verici” dedi.



Sneijder'in Blind ile görüşerek anlaştıkları ve riske girmemek için kenara alındığı belirtildi. Hollanda medyası, Sneijder'in Lüksemburg maçının ikinci yarısında maçı izlediğini de yazdı.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Wesley  Sneijder  Açıkladı  Derbide    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER