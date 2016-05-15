

İnternette her gün muazzam seviyelerde veri transferi gerçekleşiyor. İletişim verileri, taramalar, oyunlar, müzik dosyaları, videolar ve daha aklımıza gelmeyecek pek çok şey var…







Ancak bu tür eylemler, web trafiğinin sadece yarısını temsil ediyor. İşin karanlık tarafı ise dehşete düşürecek nitelikte. Web trafiğinin diğer yarısı ise bot kaynaklı ve kullanıcıların, kişisel verilerini elde etme ve sayısız dolandırıcılık amacı güdüyor.







DeviceAtlas isimli analist şirket, dehşetin boyutlarını ortaya döktü. DeviceAtlas'ın verilerine göre, günlük internet iletişimin yüzde 48'nin kötü niyetli kişiler tarafından yönlendirildiğini saptadı.



DeviceAtlas'ın kardeş şirketi DotMobinin üst düzey yöneticisi Ronan Cremin, ilginç noktalara işaret ediyor. Ronan Cremin, “Bot teknolojisi, uzun süredir gündemimizde.



Ancak, hiçbir zaman, günümüzdeki kadar korku veren seviyelere ulaşmamıştı. Trafiğin yarısı kötü niyetli kişiler tarafından yönetiliyor. Bot'lar da eskisine göre çok daha zeki ve sinsi. Eskiden işe yarayan pek çok güvenlik önlemi artık faydasız. Artık sizi, çok daha iyi taklit edebiliyor ve pek çok siteyi kandırıyorlar. Yanlış siteye yaptığınız, basit(!) bir tıklamanın bedeli çok ağır olabiliyor. Oyun artık değişti. Karşınızda, eski, ucuz zararlılar yok.” ifadelerini kullanıyor.







Ronan Cremin, özellikle ev kullanıcılarının artık çok daha dikkatli olmasını ve mutlaka lisanslı bir anti-virüs yazılımından faydalanıp, sürekli işletim sistemi ve uygulamalarını güncellemesini de öğütlüyor. Zira sitelere sızılması, eninde sonunda en yakından onları etkileyecek.