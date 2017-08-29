Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların taşınmazlarına ait bilgilerini görüntüleyip işlem yapabilmesi amacıyla web-tapu sistemini hayata geçirdi. E-devlet kimlik doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek uygulamada vatandaşlar taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyip, gerektiğinde karşı tarafın da görüntüleyebilmesi için yetki verebilecek.

DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİĞE ÖNLEM ALINACAK

Tapu sahibi, devir işlemleri öncesinde başvurularını web tapu aracılığı ile yaparak tapu müdürlüğüne gitmeden işlem sürecini başlatabilecek. Sistemin vatandaşların hayatına getireceği bir diğer yenilik de dolandırıcılık ve sahtecilik girişimlerine karşı alınacak önlemler olacak. Bu çerçevede, sistem sayesinde tapu sahipleri, web-tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecek. Tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek.

İMZA TARİHİ SMS İLE BİLDİRİLECEK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği uygulama ile tapu sahipleri, elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yapma, eksiklikleri ve diğer tüm bilgileri sms ile alabilme, başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenme ve harç-döner sermaye bedelini online olarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tapu müdürlüklerince web-tapudan gelen başvurular yetkili memura havale edilecek, memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra işlemi gerçekleştirecek kişiye tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemi tamamlanması için imza tarihi ve saati sms olarak bildirilecek.

Kaynak: haberinburada