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web için google allo ne zaman geliyor?

WEB İÇİN GOOGLE ALLO NE ZAMAN GELİYOR?

Web için Google Allo ne zaman geliyor? Konuyla ilgili bilgi Google Ürün Yönetimi Başkan Vekili Nick Fox tarafından geldi. İşte detaylar.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:03
Puan Ver : Web İçin Google Allo Ne Zaman Geliyor?(7/10)4


Web için Google Allo ne zaman geliyor? Konuyla ilgili bilgi Google Ürün Yönetimi Başkan Vekili Nick Fox tarafından geldi. İşte detaylar.



Teknoloji devi Google'ninakıllı mesajlaşma uygulaması Allo, şu an sadece mobil cihazlar için kullanımda. Uygulama için bir diğer mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın masaüstü sürümü gibi bir web sürümünün geleceği bir süredir biliniyordu. Uygulamanın masaüstü sürümü şu anda test ediliyor. Son çıkan haberlere göre Web için Google Allo'nun yayınlanması için bir veya iki ay daha var.



Konuyla ilgili bilgi Google Ürün Yönetimi Başkan Vekili Nick Foxtarafından geldi. Fox, Web için Google Allo'yu bir haftadan fazla bir süredir kullandığını ve uygulamanın iyi çalıştığını belirtti. Ayrıca uygulamanın hâlâ geliştirilme sürecinde olduğunu ve hazır olması için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Fox, Allo'nun masaüstü sürümünün kullanıma sunulmasının bir veya iki ayı bulabileceğini belirtti.



Uygulamanın masaüstü sürümü, mobil uygulamalardaki en çok kullanılan özelliklere sahip olacak. Akıllı yanıtlar için sanal asistan Google Asistant,aramalar, gizli sohbetler, çıkartmalar ve fazlası kullanıma sunulacak. Uygulamanın masaüstü sürümünün I/O 2017 Geliştiriciler Konferansı‘nda duyurulması bekleniyordu ancak duyurulmadı. Nick Fox'un aktardıklarına göre kullanıcılar web uygulaması için bir iki ay daha beklemek durumunda.



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