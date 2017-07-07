

Veri depolama pazarındaki önemli oyunculardan biri olan Western Digital, MY Passport ürün ailesine yeni bir üye daha katarak etki alanını genişletmeye devam ediyor. Bu yeni ürün öncekilere göre yazılım ve donanım konusunda avantajlarıda beraberinde getiriyor. Bu model 1 TB'dan 4 TB'a kadar depolama seçenekleriyle kullanıcıya geniş bir yelpaze sağlamayı başarıyor.



Bu yeni ürün önceki modele oranla tasarımsal olarak mat ve metalik kaplamalar eşliğinde siyah-gri veya beyaz-altın olmak üzere iki renk kombinasyonu seçenekleriyle kullanıcıya sunuluyor.



Yazılım tarafında ise WD Discovery yardımıyla Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki içerikleri hızlı bir şekilde yedekleme imkanı sağlıyor. Bunun yanında WD Discovery yazılımı, müşterilere bulut hizmetlerine depoladıkları dosyaların bir kopyasını taşınabilir sürücüye aktarma imkanı getiriyor. 256-bit AES Donanım Şifreleme sistemide güvenlik olarak göze çarpan detaylar arasında.



Üç yıllık garanti ile gelen ürün serisi için kullanıcılar 1 TB versiyona 79.99 dolar, 2 TB versiyona 99.99 dolar, 3 TB versiyona 129.99 dolar ve 4 TB versiyon için ise 139.99 dolar ödemek zorunda kalacaklar.



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