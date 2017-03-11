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Wd My Cloud Ürünlerinde Birçok Açık Göze Çarpıyor
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wd my cloud ürünlerinde birçok açık göze çarpıyor

WD MY CLOUD ÜRÜNLERİNDE BİRÇOK AÇIK GÖZE ÇARPIYOR

Depolama olarak birçok kişinin tercihi olan WD My Cloud önemli bir açık yüzünden kullanıcılarını risk içinde bırakabilir.

Tarih : 11 Mart 2017, 09:51
Puan Ver : Wd My Cloud Ürünlerinde Birçok Açık Göze Çarpıyor(10/10)9


Depolama olarak birçok kişinin tercihi olan WD My Cloud önemli bir açık yüzünden kullanıcılarını risk içinde bırakabilir.



Günlük yaşamda hayatımıza yön veren birçok teknoloji ürününde zaman zaman ortaya çıkan açıklar kullanıcıları dijital tehlikeler ile karşı karşıya bırakıyor. Bu ürünlerden depolama ayağını oluşturan WD My Cloud ürünleri güvenlik açıkları ile boğuşuyor.



Ortaya çıkan açıklar sayesinde saldırganlar özellikle sisteme ve dolayısıyla önemli dosyalara çok rahat erişim imkanına sahip oluyor. Bunun yanında web arayüzü içinden verilen her komutun işletim sistemine tam erişim yetkisi vermeside önemli bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu açıklardan yararlanan saldırganlar da şifreyi kırarak sisteme erişmesi ve kendi kodlarını çalıştırarak veri dosyalarını ulaşması mümkün hale geliyor.



Firma tarafından bir açıklama yapılmasa da birçok kullanıcı gelecek güvenlik güncellemeleriyle bu durumun üstesinden gelineceğinden oldukça emin gözüküyor.



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