Ubisoft Montreal'i; Far Cry ve Assassin's Creed serisi, Tom Clancy yapımları, Far Cry Primal ve Prince of Persia gibi oyunlarla tanıyoruz. Yapımcının CV'si çok parlak; yani, aksiyon-macera oyunları konusunda dünyanın en başarılı yapımcıları arasında ilk üçte yer aldığını, en ufak şüphe duymaksızın söyleyebiliriz.



Watch Dogs, 2014'de; Windows, Sony PS4, Sony PS, Xbox One, Xbox 360 ve Nintendo Wii U satışa sunulmuş ve milyonlarca kopyalık satış rakamlarına ulaşmıştı. Watch Dogs'un en önemli belirleyicisi, sadece basit bir aksiyon oyunu olması değil; bir hacker'ı yönetmeniz ve bilgisayar becerilerinizi sürekli geliştirip, onlarca alt oyuna erişebilmeniz idi.



Watch Dogs 2'de ise; yine bir hacker'ı kontrol edeceğiz ama bu seferki başka karakterimiz, öncü oyundan farklı. Marcus Holloway, genç bir bilgisayar dehası. Ancak işlemediği bir suçtan hüküm giyince, DedSec isimli korsan organizasyonda rol oynamaya başlıyor. İlk amacı masumiyetini ispatlamak iken, çok daha karanlık bazı sırlara vakıf oluyor.



15 Kasım 2016'da PC Sony PlayStation 4, Xbox One ve Windows PC için raflardaki yerini alacak oyun, göz korkutacak sistem gereksinimlerine sahip değil gibi. Yine de her cebe hitap etmediğini belirtelim:



Asgari Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows Vista (64 bit)



İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 2,66 GHz / AMD Phenom II X4 940



Ram: 6 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 (768 MB) / AMD Radeon HD 5770 (1024 MB)



Kullanılabilir Alan: 20 GB



DirectX: DirectX 11



Azami Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)



İşlemci: Intel Core i7-4770K 4-Core 3.5 GHz / AMD FX-9370



Ram: 8 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290



Kullanılabilir Alan: 20 GB



DirectX: DirectX 11