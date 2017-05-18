Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, elçilik rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yaptığı izinsiz gösteri ve taşkınlığa Amerikalı Türklerin meşru müdafaa ile yanıt verdiğini ve bir kişinin ciddi şekilde yaralandığını bildirdi.



Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK ile ilişkisi olan grupların 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rezidansı ziyareti sırasında izinsiz bir şekilde bina önünde bulunan Sheridan Circle'da toplandığı hatırlatıldı.







kaynak:habertürk