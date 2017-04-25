WARRİORS, PORTLAND'I EZDİ GEÇTİ
Golden State Warriors, NBA play-off'ları ilk turundaki rakibi Portland Trail Blazers'ı 4. maçta da mağlup ederek Batı Konferansı yarı finaline çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Portland Trail Blazers'ı 128-103 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.
NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Geçen yılın finalisti Golden State Warriors, Portland Trail Blazers deplasmanında oynadığı mücadeleyi 128-103 kazandı ve 4-0'lık sonuçla tur atladı.
Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Draymond Green 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 blokluk performans sergiledi.
Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayı, 6 asist ve El-Faruk Aminu'nun 25 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
kaynak:sabah
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