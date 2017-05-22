WannaCry'ı durdurmayı başaran güvenlik uzmanı, yazılım dünyasında adeta bir kahraman olarak görülüyor. HackerOne da bu kahraman yazılımcıya para ödülü vereceğini açıkladı.



WannaCry'ı durdurmayı başaran güvenlik uzmanı, yazılım dünyasında adeta bir kahraman olarak görülüyor. HackerOne da bu kahraman yazılımcıya para ödülü vereceğini açıkladı.



Girdiği bilgisayarlardaki dosyaları şifreleyip, dosyaların tekrar açılması için fidye isteyen WannaCry virüsü, bugüne kadar dünya genelinde 220 binden fazla bilgisayara bulaştı. Ancak eğer dikkatli bir siber güvenlik uzmanı olmasaydı bu sayı çok daha yüksek olabilirdi. MalwareTech olarak bilinen beyaz şapka hacker (diğer hackerları durduran hacker), fidye yazılımının içinde bulduğu bir açıklık sayesinde WannaCry'ı durdurmayı başarmıştı.



Daha sonra aynı yazılımın farklı versiyonları ortaya çıktı ve WannaCry yayılmaya devam etti belki ama MalwareTech sayesinde o ilk saldırı son bulmuş oldu. Siber güvenlik uzmanları eğer bu ilk saldırı durdurulmasa çok daha fazla bilgisayarın etkileneceği konusunda hemfikir. Çünkü virüs geri dönmeden önce geçen günlerde birçok kişi Microsoft tarafından yayınlanan güncellemeyi yükledi ve bu sayede fidye yazılımına karşı korunur hale geldi.



Güvenlik açığı ve bug bulan yazılımları ödüllen HackerOne platformu da bu önemli müdaheleye kayıtsız kalmadı. HackerOne, MalwareTech'e 10 bin dolar para ödülü vereceğini açıkladı.



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