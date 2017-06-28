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wannacry virüsü honda'yı da vurdu

WANNACRY VİRÜSÜ HONDA'YI DA VURDU

Dünya genelinde 150 binden fazla cihaza bulaşan WannaCry virüsü bu kez de Honda'yı vurdu.

Tarih : 28 Haziran 2017, 11:27
Puan Ver : Wannacry Virüsü Honda'yı Da Vurdu(10/10)8


Dünya genelinde 150 binden fazla cihaza bulaşan WannaCry virüsü bu kez de Honda'yı vurdu. Japon otomobil devi üretim tesisini kapatmak zorunda kaldı.



Bildiğiniz gibi son dönemde tüm dünyada WannaCry krizi yaşanıyor. Girdiği bilgisayarlarda dosyaları şifreleyip fidye isteyen bu virüs, dünya genelinde yüz binlerce cihaza bulaştı. Son günlerde WannaCry virüsünün yayılma hızı yavaşlamıştı. Bu yüzden artık bu tehlikenin geçtiği düşünülüyordu. Ancak hiç beklenmedik bir anda WannaCry Honda'nın üretim tesislerini vurdu.



Japon otomobil üreticisinin üretim tesislerinden birinde cihazlara WannaCry virüsü bulaştı. Bu yüzden ağını temizlemek için sıkı bir çalışma yürüten şirket, bu sırada üretim tesisi kapatmak zorunda kaldı. Honda'nın Japonya'daki tesisi, WannaCry virüsü yüzünden tam bir gün boyunca kapalı kalmak zorunda kaldı. Kısa sürede bu sorunun önüne geçen şirket, virüsün ağdaki diğer bilgisayarlara da sıçramasını engelledi ve tesisini yeniden üretime açtı. Ancak yaşanan bu olay sanılanın aksine henüz WannaCry'dan kurtulmadığımızı gösteriyor.



 



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